Covid Italia, casi ancora in aumento: 94.165 nuovi positivi. 60 i decessi

Sono 94.165 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia (ieri 83.555), su un totale di 357.210 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. Sono 60 le vittime, che portano il totale delle persone decedute da inizio pandemia a quota 168.294. Nelle ultime 24 ore si è impennato il tasso di positività al 26,36% (ieri al 25,3).

In aumento a quota 6.254 i ricoveri nei reparti ordinari (219 in più rispetto a ieri) mentre sono 248 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più, con 37 ingressi del giorno.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 25.132, davanti a Lazio (9.849), Veneto (8.441), Campania (8.386) ed Emilia Romagna (6.756). I casi totali dall’inizio della pandemia arrivano a 18.438.877

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 33.632 (ieri 49.493) per un totale che sale a 17.435.370. Gli attualmente positivi sono 61.763 in più (ieri +34.599) per un totale che sale a 835.213. Di questi, 828.711 sono in isolamento domiciliare.

