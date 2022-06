'Ndrangheta, il 5 luglio a Milano manifestazione a sostegno di Nicola Gratteri

Martedì 5 luglio alle 19 si svolgerà in piazza Duca d’Aosta a Milano #Maipiùstragi, una manifestazione a sostegno del procuratore Nicola Gratteri e di tutti coloro che rischiano la vita a causa delle mafie a cui è annunciata la presenza di un’ottantina di organizzazioni della società civile e dei sindacati. «La scoperta di un progetto di attentato nei confronti del Procuratore della Dda di Catanzaro, a inizio maggio, ci ha spinto ad agire - sottolineano i rappresentanti degli enti promotori -. Trent'anni dopo le stragi di Palermo abbiamo sentito l’esigenza di scendere in piazza il giorno prima, come scorta civica, per dire alla 'ndrangheta e alle massonerie deviate che quella stagione è finita, fa parte di altri tempi, e che l’Italia non tollererà che qualcuno la evochi di nuovo. Diversamente, la risposta della società civile sarà durissima».

In piazza Duca d’Aosta si alterneranno interventi e testimonianze di personalità del mondo della cooperazione, del sindacato, dell’economia, della filantropia, del volontariato, del giornalismo e dello spettacolo. Hanno aderito con videomessaggi di supporto alla manifestazione Pif, Marco Paolini, Albano, Michele Placido, Luca Zingaretti, Giovanni Minoli, Maurizio De Giovanni, Angela Iantosca, Padre Maurizio Patriciello, Antonio Stornaiolo, Rita Pelusio, Gianluigi Nuzzi.

