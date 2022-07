Tragedia a Santa Severa su lungomare Pyrgi, vicino a Roma. Un bambino di 2 anni e mezzo è morto annegato in mare. Intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri. Accertamenti in corso sulle cause della morte.

