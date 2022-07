Bimba di due anni aggredita da un rottweiler, ricoverata in gravi condizioni

Bimba di due anni aggredita da un rottweiler, ricoverata in gravi condizioni

NAPOLI

Una bambina di due anni è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santobono di Napoli, dove è stata trasferita ieri sera dal Maresca di Torre del Greco (Napoli) dove era stata portata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da un rottweiler nella zona di via Montedoro, forse nell’abitazione di un parente.