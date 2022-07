Lecce, rimprovera dei ragazzi ubriachi: custode di un pontile picchiato a sangue

Ha rimproverato alcuni ragazzi, forse ubriachi, che stavano danneggiando le barche ormeggiate a San Foca, marina di Melendugno, in provincia di Lecce, ed è stato aggredito e pestato violentemente. La notte scorsa il custode del pontile si è ritrovato addosso almeno una quindicina di persone, che si sono avventate per replicare ai suoi rimproveri.

Il branco si è poi dileguato, lasciando l’uomo ferito a terra. L’uomo è stato soccorso e portato in ambulanza dai sanitari del 118 al vicino ospedale «Vito Fazzi» di Lecce. Le forze dell’ordine sono ora impegnate a ricostruire l’accaduto e a identificare gli autori del pestaggio.

