Non c'è stato niente da fare per il ragazzino di 13 anni (non 15 come inizialmente indicato) che ieri pomeriggio si era tuffato nel canale Villoresi, rimanendo incastrato in una chiusa a Parabiago, in provincia di Milano.

Il tredicenne era stato soccorso sul posto, intubato e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva intorno alle 21.

