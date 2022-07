Coronavirus Italia, oggi 37.756 nuovi casi: scende il tasso di positività (20,1%)

Sono 37.756 in Italia i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 79.920 di ieri e i 36.282 di lunedì scorso. I tamponi effettuati sono 188.153 (ieri 303.848) con un tasso di positività che scende dal 26,3 al 20,1%. I decessi delle ultime 24 ore sono 127 (ieri 44). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 169.233.

Dieci in più le terapie intensive (ieri +6) che diventano 360 in tutto, con 47 ingressi del giorno (ieri 34), e 410 in più i ricoveri ordinari (ieri +180) per un totale di 9.454. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

