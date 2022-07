Omicidio Ciatti, irreperibile ceceno condannato a 15 anni

Rassoul Bissoultanov, il ceceno condannato in Spagna a 15 anni per l’omicidio di Niccolò Ciatti, ucciso a 22 anni a Lloret de Mar in un pestaggio, non si è presentato stamattina all’udienza per la carcerazione al Tribunale Provinciale di Girona: lo confermano fonti giuridiche. Attualmente non è noto dove si trovi il condannato, aggiungono le stesse fonti. A causa dell’assenza dell’imputato, il magistrato ha emesso un mandato d’arresto internazionale nei suoi confronti. Bissoultanov era in regime di libertà vigilata in Spagna, dopo che l’estate scorsa era stato scarcerato per decorrenza dei termini. Il 3 giugno scorso era stato condannato per l’omicidio volontario del giovane di Scandicci, ucciso da un calcio alla testa durante una lite in discoteca. Per l’omicidio del giovane italiano è in corso anche un processo 'parallelo' dinanzi alla corte d’assise di Roma. L'avvocato difensore di Bissoultanov non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Il legale della famiglia Ciatti

«Rassoul Bissoultanov stamani non si è presentato all’udienza per la carcerazione al tribunale di Girona perché gli era chiaro che sarebbe andato in carcere. Il suo difensore non sapeva dire nulla al giudice, non sapeva dove fosse il suo assistito, non ha esibito né certificati medici né altre giustificazioni. Ora in pratica è un latitante». Lo dice il legale della famiglia Ciatti, avvocato Agnese Usai, confermando che Rassoul Bissoultanov, ceceno condannato a 15 anni per l’omicidio di Niccolò Ciatti, non si è presentato alle 10.30 al tribunale di Girona dov'era fissata udienza di carcerazione. «E' imbarazzante, è fuga annunciata».

