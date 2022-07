Regione Calabria, selezione per un totale di 487 unità: si svolgeranno dal 2 al 4 agosto

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n.177 posti di categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile”, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Calabria; Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. 104 del 31.12.2021 si svolgeranno in più sedi della Regione Calabria dal giorno 2 al 4 agosto 2022 secondo il calendario allegato.

Pertanto, i candidati sono invitati a prendere visione dell’allegato calendario per l’indicazione del giorno, dell’ora e della sede dove recarsi per la prova scritta. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati, per il profilo di Istruttore Amministrativo-Contabile”, n.177 posti di categoria C. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso. Si forniscono, altresì, il diario d’esame e le istruzioni che i candidati dovranno seguire per il corretto svolgimento della prova. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso. Per ogni eventuale aggiornamento e comunicazione i candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati tramite il sito Riqualificazione.

