Tragedia nel padovano: una bimba di 3 anni annega in un canale

Una bambina di 3 anni, figlia di una coppia marocchina, è morta annegata questo pomeriggio in un canale di irrigazione, parallelo al fiume Gorzone, a Stanghella (Padova). La famiglia, residente a Mestre, si era recata a far visita ad alcuni amici. La piccola stava giocando in cortile con alcuni amichetti. Si sarebbe allontanata approfittando del fatto che il cancello, per una distrazione, era rimasto aperto. Accortisi che la figlia era scomparsa, i genitori hanno dato subito l’allarme. Purtroppo la bimba è stata individuata dai soccorritori poco dopo, annegata nel canale vicino all’abitazione.

