Uomo accoltellato dopo una lite a Lecce, è grave in ospedale

Un uomo è stato accoltellato ieri sera nella marina di Torre vado in provincia di Lecce. Il 60enne è stato trovato ferito in via Milano intorno alle 22. Soccorso è stato condotto d’urgenza in ospedale in ambulanza, è tuttora ricoverato in condizioni gravi. L’accoltellamento, dalle prime indagini, è seguito a una lite poi degenerata. I carabinieri sono sulle tracce del responsabile, in attesa che la vittima fornisca dettagli sull'accaduto si cercano filmati ripresi da telecamere di videosorveglianza.

