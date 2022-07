Momenti di apprensione questa mattina a Treviglio (Bergamo) dove, attorno alle 10 in viale Piave, un neonato è rimasto bloccato all’interno dell’auto che la madre non riusciva più ad aprire. A liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. Il bimbo è stato subito affidato alla madre. Sul posto è giunta per precauzione anche un’ambulanza del 118.

