Carburanti, i prezzi continuano a scendere

Avanti la discesa di benzina e diesel sulla rete nazionale. Con le quotazioni internazionali che hanno chiuso ieri in ribasso sul diesel e in lieve assestamento al rialzo sulla benzina, i prezzi raccomandati in Italia subiscono un nuovo ritocco all’ingiù. A muoversi è Eni, che ha ridotto di 1 centesimo la verde. Continua di conseguenza il calo dei prezzi praticati sul territorio con il diesel self andato, a livello medio, sotto 1,9 euro/litro. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,928 euro/litro (1,941 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,925 e 1,941 euro/litro (no logo 1,927). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,893 euro/litro (1,904 il dato precedente), con le compagnie tra 1,891 e 1,901 euro/litro (no logo 1,895).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,075 euro/litro (contro 2,080), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 2,014 e 2,125 euro/litro (no logo 1,980). La media del diesel servito è 2,041 euro/litro (2,046 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,983 e 2,091 euro/litro (no logo 1,948). I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,826 a 0,842 euro/litro (no logo 0,811). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,022 e 2,393 (no logo 2,174).

