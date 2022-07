"E' covid non infarto", torna a casa e muore. Aperta un'indagine sul decesso di Lucia Chiarelli

La Procura di Cassino (Frosinone) ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di Lucia Chiarelli avvenuta l’11 luglio scorso a Formia. La donna si era recata in ospedale perché avvertiva dolori al petto e al braccio sinistro ma per i medici non si trattava di infarto ma di Covid, a cui era risultata positiva dopo un tampone effettuato in ospedale. Il procedimento, avviato dopo un esposto presentato dai familiari della donna, assistiti da Studio3A, è al momento contro ignoti. Il pm titolare dell’indagine, tramite i carabinieri di Formia, ha acquisito e posto sotto sequestro tutta la documentazione clinica e ha disposto l’autopsia per cercare di chiarire le cause del decesso. L’accertamento tecnico irripetibile verrà effettuato dopo la riesumazione della salma.

