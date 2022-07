I batteri di Escherichia Coli tornano nei limiti, revocati i divieti nella costa adriatica

I parametri del batterio Escherichia Coli nel mare della riviera emiliano-romagnola sono rientrati nei limiti in tutti i punti dove si erano registrate anomalie. Nel pomeriggio saranno emesse le ordinanze dei sindaci per il ritiro delle ordinanze di divieto temporaneo di balneazione. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Irene Priolo, in una conferenza stampa sul tema.

Nonostante in diversi finora in vigore per i valori oltre i limiti di escherichia coli rilevati da Arpae martedì scorso in 28 tratti, scesi a 22 dopo le verifiche di mercoledì, i vacanzieri hanno contiinuato a concedersi lunghi bagni per sfuggire alla calura. «Ma sì, che sarà mai?», si sente dire tra gli ombrelloni a Rimini.

La spiaggia rovente, il mare tanto desiderato. Già ieri, quando la notizia dei valori oltre i limiti è esplosa su tutti i media nazionali, adulti e bambini giocavano in acqua. Tra gli ombrelloni non si è parlato d’altro per tutto il pomeriggio ed è così anche oggi. «Ci risiamo, il solito terrorismo mediatico», commenta un riminese. «È strano perché le fogne sono chiuse, non ci sono stati scarichi in mare», prova a rassicurare un operatore balneare che ha letto la notizia.

«Sembra sia causa del riscaldamento globale», afferma un bagnante che riporta l'ipotesi più accreditata al momento tra gli esperti. Del resto la città era abituata ai divieti di balneazione per il rischio batterico prima della recente riqualificazione delle fogne. Anche in quel caso, dopo le piogge e la conseguente apertura degli sfioratori a mare, centinaia e centinaia di bagnanti non curanti della bandiera rossa si tuffavano in acqua.

L'Escherichia coli (E. coli) è la specie di batterio più nota del genere Escherichia. Costituisce parte integrante della normale flora intestinale dell'uomo e di altri animali. Nonostante la maggior parte dei ceppi di E. coli siano innocui, ne esistono tuttavia alcuni che mettono a rischio la salute umana causando disturbi di diversa gravità – crampi addominali, vomito, diarrea con sangue.

Che cos'è l'infezione da Escherichia coli?

L'infezione da Escherichia coli, che può provenire da acqua o cibo contaminati – soprattutto da alimenti come frutta e verdura, che vengono spesso consumati crudi, ma anche da latte non pastorizzato e carne non cotta – può risultare molto pericolosa soprattutto per i bambini piccoli e gli anziani, che possono sviluppare una forma di insufficienza renale pericolosa per la vita chiamata sindrome emolitico uremica. L'E. coli è sensibile al calore: la cottura dei cibi permette quindi di neutralizzarlo.

Quali sono le cause dell'infezione da Escherichia coli?

L'infezione da Escherichia coli può provenire da acqua o cibo contaminati – soprattutto da alimenti come frutta e verdura (che vengono spesso consumati crudi), latte non pastorizzato e carne non cotta – ma anche tramite il contatto da persona a persona, soprattutto quando i soggetti infetti non si lavano correttamente le mani.

Quali sono i sintomi dell'infezione da Escherichia coli?

I principali sintomi dell'infezione sono:

* diarrea , anche con sangue

, anche con sangue * crampi addominali

* nausea e vomito.

Come prevenire l'infezione da Escherichia coli?

Nessun farmaco è in grado di proteggere dall'infezione da E. coli. Tra i comportamenti da adottare per non incorrere nell'infezione:

* Evitare cibi "a rischio" come carne non cotta a sufficienza e latte non pastorizzato.

come carne non cotta a sufficienza e latte non pastorizzato. * Lavare accuratamente gli alimenti crudi .

. * Lavare gli utensili da cucina con acqua calda e sapone prima e dopo il contatto con prodotti e carne cruda.

con acqua calda e sapone prima e dopo il contatto con prodotti e carne cruda. * Utilizzare contenitori separati per ogni alimento .

. * Lavarsi bene le mani prima di cucinare, dopo essere stati in bagno, dopo aver cambiato pannolini, dopo aver toccato animali.

