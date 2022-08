Abusano di lei e la filmano: turista canadese stuprata a Firenze da quattro persone

Una turista canadese in vacanza a Firenze ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo. Il fatto sarebbe avvenuto in un locale di Impruneta, località sulle colline intorno alla città d’arte, dove la donna, in viaggio da sola, aveva trascorso la serata di venerdì scorso. Alla presunta violenza avrebbero partecipato quattro persone, conosciute nel ristorante. Una di queste avrebbe registrato anche un filmato. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, in particolare sulle condizioni della donna, che nel corso della serata avrebbe assunto alcol. Nel corso degli interrogatori, i quattro indagati avrebbero riferito che la donna era consenziente.

© Riproduzione riservata