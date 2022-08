'Ndrangheta, l'avvocatessa Viola Morelli: "Mai stata mandante di recupero crediti"

Ha negato di essere stata la "mandante" della presunta estorsione nei confronti dell’ex compagno che, a suo dire, le doveva davvero quei 44 mila euro mai restituiti. Si è difesa così Viola Morelli, l’avvocatessa con laurea in Spagna, nei cui confronti è stato disposto l'obbligo di firma nell’ambito di una indagine del pm della Dda milanese Alessandra Cerreti che ipotizza un episodio di "recupero" crediti affidato dalla donna a tre persone contigue alla criminalità organizzata. Per quell'episodio è finito in carcere Arturo Garofalo, per l'accusa legato alla famiglia Fontana dell’Acquasanta di Palermo, Luigi Aquilano, genero del boss Antonio Mancuso, e Christian Cucumazzo, già detenuto a Siracusa, e considerato vicino alla Sacra Corona Unita. (ANSA)

