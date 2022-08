Muore mentre guida, l'auto travolge ciclista e lo uccide

Tragico incidente questa mattina a Chiavari, nel levante genovese, dove un uomo alla guida di un'auto ha avuto un malore perdendo il controllo del mezzo e scontrandosi con una bicicletta.

L'incidente è avvenuto in corso Giannelli. Entrambe le persone coinvolte, l'autista alla guida del veicolo e l'uomo in sella alla bicicletta, sono deceduti.

L'uomo che ha avuto il malore mentre era alla guida dell'auto è Giovanni Scuderi ex vicesindaco della cittadina negli anni 90 con la Giunta del sindaco Sergio Poggi. La vittima è un ciclista milanese di 92 anni. La moglie di Scuderi è ricoverata in ospedale a Lavagna per fratture alle costole e trauma facciale. Le due salme sono state trasferite a Genova nel reparto di medicina legale a disposizione della magistratura. La morte dell'ex vicesindaco ha generato sconforto in città.

© Riproduzione riservata