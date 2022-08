Don Franco Barbero: "Celebro matrimoni tra omosessuali da 44 anni ". Presto anche tra due preti

Dal 1978 don Franco Barbero, che già da un decennio benediceva coppie omosessuali, decise di “sposare” i gay. Da allora il prete di Pinerolo, come riferisce Repubblica.it, che nel 2003 è stato dimesso dallo stato clericale, conta "circa 680-690 matrimoni omosessuali, più della metà tra donne, ma ne sto preparando altri. E, presto, pure uno tra due preti. Non bisogna giudicare". "Il 7 dicembre 1963 – spiega Barbero nell’intervista a Repubblica - si avvicinò un ragazzo in chiesa, iniziò a parlarmi di un suo amico. Gli dissi di venirmi a trovare in seminario e capii che parlava di amore. Nel '66 li ho benedetti. Nel '78 decisi che li avrei sposati".

Don Barbero, 83 anni, presbitero della comunità cristiana di base di Pinerolo, dove è cresciuto (per poi completare gli studi a Milano e a Nimega), fin da ragazzo si occupa di teologia, con 32 libri pubblicati. Nel '71 ha fondato comunità di base con sede in corso Torino, "un po' clandestina ma andava bene".

