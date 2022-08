Ristoratore allega la bolletta della luce al menu: "Pizza a 10 euro o chiudo"

A Roncadello, nel Cremonese, un ristoratore ha messo in vetrina la fotocopia della bolletta per giustificare l’aumento dei prezzi. Lo riporta oggi il Corriere della Sera. «Quando le spese diventano insostenibili» scrive l'uomo su un biglietto a fianco della fotocopia della bolletta.

"Mettere una pizza Margherita a 10 euro e passare da ladro - aggiunge - o chiudere l’attività». L’uomo, Alberto Rovati, titolare della pizzeria Funky Gallo si è ritrovato da pagare una bolletta dell’energia elettrica da 4 mila euro per il mese di luglio. «La stessa bolletta lo scorso anno, per lo stesso periodo - afferma - era di 1.350 euro, un rincaro del 300%». Il ristoratore dice di averla ricevuta domenica scorsa, e di aver pensato subito di esporla «non per spaventare i clienti, ma per lanciare un messaggio, che così non si può andare avanti».

