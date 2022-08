Con la "Ferrari da Formula 1" in autostrada: in Repubblica Ceca è caccia al pilota misterioso

Una Ferrari da pista è stata immortalata sull'autostrada D4 che da Praga porta fino in Germania. La polizia ceca dopo le segnalazioni ha poi chiesto aiuto per rintracciare l'autista, non riconoscibile a causa del casco integrale. L'auto da corsa sembrava essere una Ferrari F2004, quella guidata da Michael Schumacher durante la stagione 2004 del Gran Premio. Riportava anche il numero 7 sulla scocca esterna, forse un tributo ai sette titoli mondiali di Schumi: l'ultimo ottenuto proprio nel 2004 alla guida della F2004. Inutile dire che le auto di Formula 1 e altre auto da corsa non sono omologate per la circolazione su strada. Queste macchine specializzate non soddisfano gli standard per la circolazione ordinaria e possono essere guidate solo su piste e circuiti chiusi.

In realtà quella che ha fatto capolino sull'autostrada ceca non è stata proprio una vettura di Formula 1, ma una monoposto da GP2 ovvero l'attuale Formula 2. La livrea però ha mischiato le carte in tavola camuffando il mezzo in una Ferrari da Formula 1, con quell'alettone con la scritta Marlboro che ha reso ancor più caratteristica la rossa. E' scattata anche la ricerca dei video che le persone hanno pubblicato qua e là sui social, con Vlasta Suchánková, portavoce della polizia della Boemia centrale che ha voluto lanciare un appello, per cercare di racimolare indizi preziosi. Si sta operando a tappeto infatti contattando il maggior numero di persone che hanno percorso il tratto autostradale in questione, ma anche tutti coloro i quali hanno visto passare la Ferrari.

