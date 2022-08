Un bambino di poco più di 2 anni, straniero, è stato investito da un’auto questa mattina, in via dei Platani, a Lignano Sabbiadoro (Udine). Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito, in codice rosso, all’ospedale di Udine, a bordo dell’elicottero sanitario.

Sono in corso indagini della Polizia locale per stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente stradale, che per il momento non sono chiare.

