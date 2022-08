Vaccini, Speranza stuzzica Salvini e Meloni: “È ora di fare chiarezza”

«Il mio sottosegretario alla Salute che è di centrodestra e ha idee diverse dalle mie, forse non sarà neanche candidato forse perché è troppo pro vax? Invito tutti a dire con chiarezza che l’evidenza scientifica è fondamentale e che sui vaccini non si indietreggerà di un millimetro. Sfido Salvini, Meloni e altri a dirlo con chiarezza Gli italiani hanno diritto a saperlo». Così Roberto Speranza, ministro della Salute ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3. Quindi ha citato alcuni esponenti di centrodestra come Borghi della Lega o Malan di Fratelli d’Italia, vada a vedere i loro tweet. Mi auguro che ci siano parole chiare su questo».

