Si tuffa nel lago di Como e non riemerge. In corso le ricerche

Sono in corso nelle acque antistanti la piazzetta di Torno (Como) le ricerche di un turista che si era immerso a fare un bagno nel lago di Como e non è più riemerso. L’uomo, secondo le testimonianze uno straniero, pare giovane, si è tuffato nel lago poco prima delle 18 dal pontile riservato alle barche del porticciolo di Torno. Sono state le persone presenti in piazza a lanciare l’allarme pochi istanti più tardi, quando non hanno più visto l’uomo riemergere. I sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da Milano, hanno iniziato le ricerche con l’ausilio di un elicottero, ma finora senza esito.

