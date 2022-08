Meteo, piogge intense e temporali: allerta gialla in Calabria e Sicilia

L’arrivo sull'Italia della sesta perturbazione del mese di agosto fa scattare per oggi l’allerta gialla in 10 regioni per temporali e piogge intense. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto.

La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta di ordinaria criticità per rischio temporali in questo weekend di ritorno del maltempo con piogge da Nord a Sud. Delle 10 regioni che dovranno fare i conti con il possibile rischio di temporali e rovesci, localmente anche intensi, per sei è scattata anche l’allerta gialla per il rischio idrogeologico: Abruzzo, Calabria, Molise, Sicilia, Toscana e Trentino Alto Adige.

Ecco tutte le regioni e le zone interessate dall’allerta meteo gialla:

-Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

-Basilicata

-Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

-Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di Volano, Montagna emiliana centrale, -Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola;

-Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

-Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico;

-Toscana: Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina;

-Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento;

-Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

-Veneto: Alto Piave

Sempre per oggi c'è anche uno stato di allerta di ordinaria criticità anche per rischio idrogeologico in queste aree:

