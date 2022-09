Coronavirus in Italia, scendono i contagi: 19.160 nuovi casi. 91 i decessi

Coronavirus in Italia, scendono i contagi: 19.160 nuovi casi. 91 i decessi

I DATI

Coronavirus in Italia, scendono i contagi: 19.160 nuovi casi. 91 i decessi

Il tasso di positività è sceso al 12,1%. In calo (-12) i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 195, mentre quelli ordinari sono 4.819 (-129)