Fallimento del quotidiano l’Unità, rinviato a giudizio Renato Soru

Rinvio a giudizio per l’imprenditore Renato Soru ed altri nell’ambito del procedimento relativo al fallimento del quotidiano l’Unità. Lo ha deciso il gup di Roma che ha fissato l’inizio del processo al prossimo 13 febbraio. Nei confronti di Soru ed altri l’accusa formulata dalla procura è di bancarotta per distrazione e per dissipazione. Soru, difeso dall’avvocato Fabio Pili, è coinvolto nella vicenda per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 in relazione alla gestione del quotidiano.

Soru: addolarato ma dimostrerò la mia innocenza

«Come nelle altre occasioni, anche in questo caso mi difenderò nel processo, addolorato per questa ulteriore prova che negli ultimi vent'anni ho dovuto subire. Tuttavia, sono certo che la mia assoluta innocenza verrà ancora una volta riconosciuta». Lo dichiara Renato Soru, patron di Tiscali, ex governatore della Sardegna e già europarlamentare del Pd, dopo la notizia del suo rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma sul fallimento del quotidiano L’Unità.

