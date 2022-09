Ultraleggero precipita in Abruzzo, due morti

Un aereo ultraleggero è precipitato nella zona di Fossa, vicino all’aeroporto di Preturo (in Abruzzo) per cause sconosciute e i due occupanti sono morti. Sul posto inmquesto momento le forze dell’ordine e il 118. Ancora sconosciute le cause dell’incidente.

L’ultraleggero si sarebbe schiantato nei pressi del depuratore di Fossa, in zona L’Aquila Est e quindi non nei paraggi dell’aeroporto di Preturo, non molto distante da una pista di atterraggio. I due morti sarebbero C.M., un aquilano di 70 anni, commerciante, e una donna, M.R.V, di 64 anni. Sul posto è in arrivo il pm di turno.

