Caso Pogba, il fratello Mathias fermato per estorsione insieme ad altre tre persone

Mathias Pogba, il fratello maggiore di Paul Pogba, e tre altri individui sono stati posti in stato di fermo in Francia nel quadro dell’inchiesta sulle estorsioni denunciate dal calciatore della Juve: è quanto riferiscono fonti vicine all’inchiesta citate dalla stampa francese. Il fratello di Paul Pogba, Mathias Pogba si è presentato spontaneamente, «a inizio pomeriggio, presso i servizi d’inchiesta ed è stato posto in stato di fermo» dalle autorità francesi, precisano le fonti. Sui quattro sospetti interrogati dagli inquirenti, uno era stato posto in stato di fermo ieri e altri tre oggi, ha precisato la fonte giudiziaria, confermando informazioni del quotidiano Le Monde.

