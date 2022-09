"Caso mortadella", dieci operai dell'azienda produttrice sono accusati di furto

Sono dieci gli operai della Agricola Tre Valli di Correggio, nel Reggiano, finiti nel mirino dopo il "caso mortadella" scoppiato alcuni giorni fa. Alcuni lavoratori avevano ricevuto lettere di richiamo per aver prelevato dalla produzione e poi mangiato, a loro dire, alcune fette di scarto di mortadella. Tesi che invece pare scontrarsi con quanto sta emergendo in queste ore: erano, secondo quanto emerso, intere confezioni di salumi a essere aperte e consumate senza autorizzazione. «L'azienda - spiegano Flai-Cgil e Fai Cisl - ha chiarito fin da subito che le indagini investigative e le procedure disciplinari conseguenti si sono svolte nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti». Secondo l’Agricola Tre Valli, controlli anche con l’ausilio di videocamere si erano resi necessari «a fronte delle continue segnalazioni di ammanchi di denaro e beni personali dagli armadietti degli spogliatoi di un reparto». Indagini in cui «sarebbero emersi elementi che proverebbero, da parte di sette dipendenti, azioni tese a sottrarre e portare all’esterno beni di produzione aziendale senza nessuna autorizzazione.

