Tenta di investire poliziotti con l'auto, arrestato 40enne a Roma

Tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Per queste accuse un uomo italiano di 40 anni è stato arrestato ieri sera intorno alle 23.40 a Roma dai poliziotti del commissariato Spinaceto e dai colleghi delle Volanti intervenuti in via Salvatore Lorizzo dopo una segnalazione dei cittadini al 112. L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di investirli con l’auto. Esploso un colpo di pistola alla ruota della vettura che si è fermata, dopo un inseguimento, in Largo Lido Duranti. Un poliziotto è stato portato dal 118 al Campus Biomedico dove è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Sul posto per i rilievi anche la Polizia Scientifica.

