Dramma per Liverani, è morta la moglie dell'allenatore del Cagliari

"Il Cagliari si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l’abbraccio della famiglia rossoblù". Con questo tweet la società sarda esprime il proprio cordoglio per la morte dell’allenatore Fabio Liverani, ex centrocampista di Perugia, Lazio, Fiorentina e Palermo. Anche il Lecce, club che il tecnico ha allenato portandolo dalla C alla A in due anni, ha espresso "il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre". Anche la Lazio ha manifestato sui social "profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell’amata madre". "Il presidente Balata e le associate della Lega B si stringono a Fabio Liverani, ai suoi figli e alla sua famiglia per la prematura scomparsa dell’adorata moglie e mamma Federica", scrive sui social la Lega di Serie B.

