Donna si colpisce con vetri davanti all'ambasciata russa: panico a Roma

Panico questa mattina poco dopo le 10 davanti all’ufficio consolare dell’Ambasciata di Russia in via Nomentana, a Roma. Una donna si è colpita ripetutamente con dei pezzi di vetro che aveva in tasca ferendosi sul corpo. Sul posto i militari dell’Esercito e i carabinieri che hanno bloccato la donna. Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe reagito così perchè gli era stato negato l’accesso all’interno del consolato. Intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno medicato le ferite della signora a cui è stato diagnosticato un forte disagio psichico.

