Muore a 18 anni dopo la vacanza in Salento: infezione da escherichia coli?

Potrebbe essere stata un'infezione da escherichia coli, forse contratta da cibi contaminati in un villaggio turistico pugliese, a uccidere Paolo Rizzolli, 18 anni di Lavis, in Trentino. La pm di Trento Licia Scagliarini ha aperto un fascicolo dando mandato ai carabinieri del Nas di acquisire testimonianze e cartelle cliniche. Il giovane ha accusato i primi forti dolori addominali di rientro dalle vacanze. Poi il ricovero in ospedale per 10 giorni, fino al decesso.

© Riproduzione riservata