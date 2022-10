Covid: salgono i casi nei bimbi in età scolare, dall'11% al 14,9%

E’ in aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare in confronto al resto della popolazione: 14,9% contro l’11,1% di 7 giorni fa. Il 25% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini under-5, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che accompagna il monitoraggio settimanale sull'epidemia in Italia. Dall’inizio dell’epidemia sono stati riportati 4.577.377 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 23.275 ospedalizzati, 518 ricoverati in intensiva e 72 deceduti.

Zaia: il Covid sta tornando su, ci vuole attenzione

«E' ovvio che il Covid sta tornando su. Abbiamo ricoverato un centinaio di persone in 10 giorni. Ci vuole attenzione». Lo ha affermato stamani il presidente del veneto Luca Zaia, a Piazzola sul Brenta (Padova). «Ci vuole - ha proseguito - l’uso della mascherina in condizioni di assembramento, senza demonizzare o colpevolizzare chi la utilizza anche in situazioni di meno calca, e sapere che dobbiamo convivere con questo virus, che è sempre più endemico e diventerà sempre più la nostra influenza».

