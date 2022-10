Donna violentata in strada a Roma nel quartiere Garbatella, aggressore ricercato

Una donna di 40 anni è stata vittima di violenza sessuale la notte scorsa a Roma nel quartiere Garbatella. In base a quanto ricostruito dalla polizia, la vittima mentre stava andando a riprendere la propria auto, non lontano da un ristorante, è stata aggredita da un uomo che l’ha spinta nell’abitacolo e dopo averla bloccata ha tentato di violentarla.

Attirati dalle urla della donna sono accorse alcune persone e a quel punto l’uomo è fuggito. La vittima è stata trasportata in ospedale. Sul posto anche la Polizia Scientifica per i rilievi. Indagini del commissariato Colombo sono in corso per rintracciare l’aggressore.

