Ruba tre auto e nella fuga causa degli incidenti uccidendo un ciclista. Arrestato un 19enne

Ruba tre automobili poi fugge causando alcuni incidenti e infine travolge e uccide un ciclista. Gli episodi, su cui stanno indagando i carabinieri, si sono succeduti stamani in alcune località della provincia di Treviso.

Un giovane di 19 anni, in uno stato di evidente alterazione, è stato arrestato. I furti, ai danni di due donne, sono avvenuti prima a Fonte, e poi ad Asolo. L'incidente mortale, con la seconda auto, è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini. L'uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari.

I carabinieri hanno inoltre accertato che il giovane era alla guida dei veicoli privo di patente, che non aveva mai conseguito. Per ora piantonato all’ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso), una volta dimesso sarà condotto in carcere. Ha una decina di giorni di prognosi per le varie contusioni causate dai sinistri stradali che ha provocato. Si è inoltre in attesa di conoscere gli esiti degli esami sulla presenza di alcol e droga nel sangue.

