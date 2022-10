Imprenditoria in lutto, si è spento a 94 anni il re del metallo Armando Cimolai

Si è spento questa sera, all’età di 94 anni, l’imprenditore Armando Cimolai, fondatore del Gruppo Cimolai. Era ricoverato all’Ospedale Civile di Pordenone. Armando Cimolai aveva fondato la Cimolai nel 1949, e aveva accompagnato il Gruppo negli oltre 70 anni di storia, rimanendo in attività fino a pochi giorni fa con la società Armando Cimolai Centro Servizi. Da piccola azienda, la Cimolai è diventata nel tempo una realtà specializzata nella progettazione, costruzione e posa in opera di strutture metalliche capace di sviluppare un fatturato di 500 milioni di euro e di vincere commesse in tutto il mondo. Accanto all’imprenditore c'erano la moglie Albina e i figli Luigi e Roberto con le rispettive famiglie.

