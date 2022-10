Rischia di annegare su una nave da crociera, soccorso bimbo di 9 anni

Un bambino statunitense di 9 anni è stato soccorso e poi evacuato dalla nave di crociera Carnival Pride in transito nel Tirreno e diretta in Grecia. L’equipaggio della motovedetta Cp 831della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino ha effettuato l’evacuazione medica.

A causa di una caduta in piscina - come si apprende dalla Capitaneria - il ragazzino ha rischiato di annegare. Soccorso dal medico di bordo, è stato poi necessario il ricovero presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il piccolo, accompagnato dalla madre , è stato affidato alle cure del 118 ed è fuori pericolo. Allertato l’ufficio emergenza dell’ambasciata USA per l'assistenza dei cittadini statunitensi.

