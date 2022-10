Rischia la chiusura l'osteria "Qui nun se more mai", amata da Fellini

«Fare ogni sforzo perché la storica osteria di Via Appia Antica "Qui nun se more mai" non chiuda. Chiederò al Sindaco e al Ministero dei Beni Culturali di fare ogni sforzo per garantire la sopravvivenza di un luogo ormai divenuto parte della storia di Roma e del suo patrimonio culturale, un luogo dove sono passati personaggi del calibro di Ernest Hemingway, Orson Welles, Curzio Malaparate e Federico Fellini. Non solo una semplice osteria. Ci sono norme e procedure per impedire che chiuda». Così il deputato Pd, Roberto Morassut, eletto nel collegio in cui risiede lo storico locale.

