Biden grazia i condannati per possesso di marijuana: nessuno dovrebbe essere in carcere per questo

«Come ho spesso ripetuto durante la mia campagna elettorale, nessuno dovrebbe essere in carcere per l’uso o il possesso di marijuana». Lo afferma il presidente Joe Biden, annunciando la grazia per tutte le offese federali riguardanti il «semplice possesso di marijuana». Biden chiede quindi ai governatori di fare lo stesso per i reati statali. I precedenti penali per il possesso di marijuana hanno imposto «barriere non necessarie alle opportunità di lavoro e di istruzione», mette in evidenza Biden.

