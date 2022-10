Pusher usa il pos per farsi pagare la cocaina, arrestato dai Cc

Cocaina pagata attraverso un pos abilitato ad effettuare transazioni con carte di pagamento. È lo stratagemma ideato da un 51enne di Aversa (Caserta), che è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato in strada mentre erano auto; i militari del Comando provinciale di Caserta e della compagnia di Aversa gli hanno trovato subito addosso 4,8 grammi di cocaina ed 805 euro in contanti; nella successiva perquisizione eseguita a casa del 51enne, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri pochi grammi di coca, materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi e 2180 euro in contanti, ma soprattutto numerose carte bancomat e di credito risultate intestate a terzi, potenziali acquirenti, e un apparecchio pos. In una seconda abitazione i militari hanno poi trovato, occultati all’interno di alcuni contatori dell’energia elettrica, altri 172 grammi di cocaina.

