Botte da orbi in strada a Firenze. Un morto e un ferito grave

Una rissa in strada è finita in omicidio a Firenze. Un uomo di 24 anni, di origine magrebina, è morto accoltellato in ospedale dove era arrivato già in condizioni molto gravi. I fatti sono avvenuti nella notte in via delle Gore. Secondo una prima ricostruzione - come riporta la stampa locale - si sarebbe trattato di una lite poi degenerata in violenza. Una seconda persona, un 27enne sempre di origine magrebina, è stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Careggi sempre a causa di ferite da arma da taglio. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica del fatto di sangue ed individuare eventuali altri responsabili.

