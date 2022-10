Maltempo, temporali e vento in arrivo al Sud. Allerta gialla in Calabria, Puglia e Sicilia

Temporali in arrivo, soprattutto al sud e allerta gialla in undici regioni. «Una perturbazione in arrivo dal Mar Mediterraneo occidentale - sottolinea la protezione civile - tenderà ad accentuare le condizioni di instabilità sul territorio italiano, a partire dai settori di ponente, con fenomeni che assumeranno anche carattere temporalesco e, a partire dalla serata di oggi, risulteranno via via più intensi sulle regioni del sud». In particolare dalla tarda serata di oggi si prevedono «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Campania, in graduale estensione a Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla, su Emilia-Romagna, Umbria, parte di Toscana e Marche, sul Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

