Ucraina: missili su Zaporizhzhia nella notte, 17 morti

Un missile russo ha colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco ad interim Anatoliy Kurtiev e riportato da Ukrinform, uccidendo un numero imprecisato di persone. ANSA/US VIGILI DEL FUOCO UCRAINA +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++