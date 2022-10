Figlio uccide il padre a Genova: sferrate almeno 20 coltellate

Francesco Evangelista, l’anziano ucciso ieri dal figlio Claudio nella loro casa si via Novella nel quartiere Cep di Genova, sarebbe stato colpito con almeno 20 coltellate. È quanto emerge dalle indagini della squadra mobile genovese, coordinata dal sostituto procuratore Paola Calleri. Secondo quanto emerso l’anziano ieri sera ha chiesto al figlio di fargli compagnia per guardare la televisione. L’assassino ha rifiutato dicendo di volere dormire.

Il padre sarebbe andato in soggiorno e avrebbe fatto rumore spostando le sedie. Sarebbe stato proprio quel rumore a infastidire Claudio che è a quel punto uscito dalla sua stanza e dopo avere afferrato un coltello ha colpito con violenza il genitore. Gli investigatori acquisiranno nelle prossime ore le cartelle cliniche dei servizi di salute mentale di Voltri dove era seguito. L’ultima visita risale a venerdì, due giorni prima dell’omicidio. Non ci sarebbero stati altri episodi violenti quantomeno segnalati alle forze dell’ordine. Il pm darà incarico per l’autopsia sul corpo della vittima e successivamente per la perizia psichiatrica sull'assassino.

