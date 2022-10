Gli insulti di Vincenzo De Luca a Lorenzo Fontana durante convegno Giovani Imprenditori

"Veniamo da episodi istituzionali di assoluto rilievo al Senato e alla Camera, e sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l’emozione per quanto successo, con le elezioni di Ignazio Benito La Russa e di quell'altro. La Russa e Fontana non mi sembrano scelte di innovazione politica, ma di politica politicante. Fontana mi sembra persino pericoloso, rispetto a Fontana Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario". Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al convegno "Energie per cambiare epoca" dei Giovani Imprenditori di Confindustria, in corso di svolgimento a Capri: "Dubito della capacità di questo Governo - ha aggiunto il governatore campano - se la dimostrerà ci alzeremo in piedi, se sarà un Governo all’altezza di La Russa e dell’altro troglodita (Fontana, ndr) invece ne prenderemo atto".

De Luca: rispettare il Cav, anziano e in viaggio di nozze

Vincenzo De Luca ha aggiunto: «Berlusconi bisogna rispettarlo solo perché è una persona anziana ed è ancora in viaggio di nozze. Credo che il governo durerà per la debolezza degli antagonisti e per le logiche di potere».

© Riproduzione riservata