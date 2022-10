Cadavere nei boschi in Trentino, trovati altri resti dopo il sopralluogo

Hanno dato esito positivo nuove ricerche nella zona del Monte Baldo, in Trentino, dove alcune settimane fa erano stati trovati resti che con ogni probabilità appartengono a un uomo di 44 anni, originario di Riva del Garda ma residente a Monza, scomparso il 30 gennaio del 2020. Il sopralluogo è stato effettuato nella frazione di Saccone. Lo comunica in una nota il criminologo Fabrizio Pace.

A fine agosto erano stati individuate ossa come anche un borsone e il passaporto. Ora, invece, tra il fogliame, sono stati rinvenuti il computer dell’uomo, la sua cintura, nonché frammenti ossei poco distanti dalla zona in cui erano stati trovati gli indumenti. La famiglia rimane in attesa dell’esito del test del Dna. «Le ossa - afferma Pace nella nota - raccontano e possono fornirci elementi utili nella ricostruzione di quanto potrebbe essere accaduto. Inoltre è di fondamentale importanza per noi specialisti recuperare quanto più possibile per restituire una dignitosa sepoltura, dando la possibilità alla famiglia di potersi congedare da questa grave perdita».

