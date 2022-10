Un giovane di 25 anni è stato trovato morto in strada a Roma in via Publio Rutilio Rufa, nella zona Tuscolano. Dietro la schiena del giovane i sanitari, che hanno tentato di rianimarlo, sarebbero stati individuati segni compatibili con segni di coltellate. Alcuni testimoni avrebbero visto persone fuggire via. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile e Polizia. Sul posto la Scientifica. Non si esclude la pista dell’omicidio.

