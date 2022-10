Reggio, Statale 106: il Comune incalza Anas. Intanto si progetta la complanare

Ultimare l'intervento in tempi brevi e lavorare ad un progetto ambizioso che crei una viabilità alternativa alla Statale 106. Istituzioni a confronto su un tema che in questi mesi ha messo a dura prova la pazienza dei cittadini residenti nella periferia sud della città e non solo. La richiesta di Palazzo San Giorgio è stata accolta e ieri si è tenuto un tavolo tecnico tra i rappresentanti di Comune, Città metropolitana, Regione e Anas. Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti ha ribadito la necessità di procedere in maniera più spedita, facendo operare il cantiere anche nelle ore notturne così come era stato previsto in conferenza dei servizi. Una scelta con cui abbattere i tempi che ancora, (secondo la tabella di marcia che stima in 70 giorni dall’avvio dei lavori avvenuto il 29 agosto) si protrarranno per buona parte del mese di novembre. Da canto suo la società autostrade ha usato toni rassicuranti. Ma di promesse in questa direzione ne sono arrivate parecchie.

Intanto si guarda al futuro e si pensa ad una viabilità alternativa che colleghi la zona sud e l’area del basso ionio alla città. Una cerniera che oggi non c’è. Certo si prosegue alla fase della progettazione per la strada che collega San Gregorio a Ravagnese. Percorso che da decenni è stato ipotizzato. Ma si valuta l’opportunità di creare un’altra strada. Una complanare da percorrere a bassa velocità ma preziosa per le comunità e le attività commerciali del territorio. Un progetto che la Regione ha già presentato al Ministero nel pacchetto di ammodernamento della Statale 106 nella speranza di ottenere finanziamenti.

